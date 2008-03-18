Ани Лорак на Евровидении будет выступать четвертой

На международном конкурсе песни "Евровидение-2008" прошла жеребьевка выступлений участников. Представительница Украины Ани Лорак выступит во втором полуфинале 22 мая под номером 4.

Как сообщает БЕЛТА, жеребьевка состоялась во время встречи руководителей делегаций стран-участниц "Евровидения-2008".

Конкурс "Евровидение-2008" состоит из двух полуфиналов, в каждом из которых участвует по 19 стран, и финала, в который автоматически попадают страны-учредители Евровидения (Великобритания, Франция, Испания, Германия) и Сербия как страна-победитель "Евровидения-2007" и организатор конкурса в нынешнем году.

Согласно результатам жеребьевки, первый полуфинал песенного форума 20 мая откроет Черногория, а завершится квалификационный раунд выступлением исполнителя из Греции. Представителю России Диме Билану достался 18-й, предпоследний номер первого полуфинала. Порядок выступления в первом полуфинале следующий: 1. Черногория, 2. Израиль, 3. Эстония, 4. Молдова, 5. Сан-Марино, 6. Бельгия, 7. Азербайджан, 8. Словения, 9. Норвегия, 10. Польша, 11. Ирландия, 12. Андорра, 13. Босния и Герцеговина, 14. Армения, 15. Нидерланды, 16. Финляндия, 17. Румыния, 18. Россия, 19. Греция.

Второй полуфинал, 22 мая, в котором участвует Ани Лорак, откроет Исландия. Во втором полуфинале свои композиции представят также: 2. Швеция, 3. Турция, 4. Украина, 5. Литва, 6. Албания, 7. Швейцария, 8. Чехия, 9. Беларусь, 10. Латвия, 11. Хорватия, 12. Болгария, 13. Дания, 14. Грузия, 15. Венгрия, 16. Мальта, 17. Кипр, 18. Македония, 19. Португалия.

Что касается стран-учредителей Евровидения, Германия и Испания будут транслировать первый полуфинал и голосовать за его участников, а Франция и Великобритания - второй полуфинал и соответственно голосовать. Хозяйка нынешнего конкурса Сербия будет транслировать оба полуфинала, но голосовать только во втором. Сам финал пройдет 24 мая.