Украина в январе-феврале сократила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале сократили добычу природного газа на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 3 млрд. 469,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В том числе предприятия НАК “Нафтогаз Украины” уменьшили объем добычи на 0,3% – до 3 млрд. 222,2 млн. куб. м.

В феврале украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, сократили добычу природного газа на 0,2%, по сравнению с февралем 2007 года, до 1 млрд. 665,6 млн. куб. м, при этом предприятия НАК “Нафтогаз Украины” увеличили объем добычи на 0,9% – до 1 млрд. 549,0 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2006 годом, до 20 млрд. 604,3 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” сократили объем добычи на 0,5% – до 19 млрд. 223,5 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК "Укргазвыдобування", ОАО "Укрнафта" и ГАО "Черноморнефтегаз", входящие в состав НАК "Нафтогаз Украины".