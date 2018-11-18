Суд арестовал подозреваемого в смертельном наезде на пограничника без права внесения залога

34-летний житель Рахова будет оставаться под стражей на протяжении 60 суток.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал меру пресечения в отношении 34-летнего жителя Рахова, который 16 ноября совершил смертельный наезд на пограничника.

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Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции. Подозреваемый арестован сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 ноября на Закарпатье мужчина, который может быть причастен к контрабанде, совершил наезд автомобилем на начальника отдела пограничной службы «Деловое» на Закарпатье майора Вадима Березинского. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где было проведено немедленное оперативное вмешательство.

17 ноября пограничник умер.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 34-летний житель Рахова. Ему инкриминируются преступные действия по ст. 348 Уголовного кодeкса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").