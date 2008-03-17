У избитого фотокорреспондента нет претензий к Ахметову
Об этом он сообщил УНИАН
|Фотокорреспондент агентства ”Укринформ” Игорь Ткаченко проходит медицинское обследование в областной больнице им. Калинина. Донецк, 17 марта
Об этом он сегодня сообщил корреспонденту УНИАН по телефону.
"Никакого отношения этот конфликт не имеет ни к ФК "Шахтер", ни к его президенту. У меня нет к ним абсолютно никаких претензий", - сказал И. ТКАЧЕНКО.
"Претензии у меня только к директору стадиона КАЛИЩУКУ", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, 15 марта на стадионе "Олимпийский" в Донецке, во время матча "Шахтер" - "Металлист", между фотокорреспонентом агентства Укринформ И. ТКАЧЕНКО и директором стадиона Г. КАЛИЩУКОМ произошел инцидент. По словам И. ТКАЧЕНКО, директор избил его, запретив фотографировать находившегося в VIP- ложе президента ФК "Шахтер" Рината АХМЕТОВА.
Г. КАЛИЩУК факт инцидента отрицает.
Пресс-служба ФК "Шахтер" сообщила, что клуб не имеет никакого отношения к инциденту.