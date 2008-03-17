У избитого фотокорреспондента нет претензий к Ахметову

Фотокорреспондент информагентства "Укринформ" Игорь ТКАЧЕНКО подчеркивает, что его конфликт с директором стадиона "Олимпийский" Геннадием КАЛИЩУКОМ в Донецке не имеет никакого отношения к футбольному клубу "Шахтер".

Об этом он сегодня сообщил корреспонденту УНИАН по телефону.

"Никакого отношения этот конфликт не имеет ни к ФК "Шахтер", ни к его президенту. У меня нет к ним абсолютно никаких претензий", - сказал И. ТКАЧЕНКО.

"Претензии у меня только к директору стадиона КАЛИЩУКУ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на стадионе "Олимпийский" в Донецке, во время матча "Шахтер" - "Металлист", между фотокорреспонентом агентства Укринформ И. ТКАЧЕНКО и директором стадиона Г. КАЛИЩУКОМ произошел инцидент. По словам И. ТКАЧЕНКО, директор избил его, запретив фотографировать находившегося в VIP- ложе президента ФК "Шахтер" Рината АХМЕТОВА.

Г. КАЛИЩУК факт инцидента отрицает.

Пресс-служба ФК "Шахтер" сообщила, что клуб не имеет никакого отношения к инциденту.