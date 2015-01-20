"Самооборона Крыма" забрала себе гуманитарную помощь для детской больницы

00:12, 20 января 2015
Общество
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Гуманитарную помощь, которую Голландия в 2008 году отправила для нужд "Детской клинической больницы", передали так называемой "самообороне Крыма".

самооборона Криму УНІАН

Об этом говорится на сайте оккупационного правительства Крыма.

В гуманитарной помощи были одеяла, стерилизаторы, кресла каталки, эластичные бинты и прочее.

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В декабре "самооборона" обратилась в Минздрав Крыма с просьбой передать им имущество "Детской клинической больницы".

rk.gov.ru

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