"Самооборона Крыма" забрала себе гуманитарную помощь для детской больницы
00:12, 20 января 2015Общество
3035 0
Гуманитарную помощь, которую Голландия в 2008 году отправила для нужд "Детской клинической больницы", передали так называемой "самообороне Крыма".
"Самооборона Крыма" забрала себе гуманитарную помощь для детской больницы Крыма / УНИАН
Об этом говорится на сайте оккупационного правительства Крыма.
В гуманитарной помощи были одеяла, стерилизаторы, кресла каталки, эластичные бинты и прочее.
Читайте такжеВ Крыму продолжают преследовать татар за майскую встречу с Джемилевым
В декабре "самооборона" обратилась в Минздрав Крыма с просьбой передать им имущество "Детской клинической больницы".
rk.gov.ru
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter