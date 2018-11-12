"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе (видео)
16:14, 12 ноября 2018Общество
366 0
Автором песни стал композитор и бессменный продюсер группы Константин Меладзе.
Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик / скриншот
Украинская группа "ВИА Гра" представила клип на песню "Я полюбила монстра" впервые после обновления состава.
Автором песни стал композитор и бессменный продюсер группы Константин Меладзе, а соавтором слов выступила новая солистка Ольга Меганская, которая заменила в группе ушедшую Мишу Романову.
Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик.
ВИА ГРА – «Я полюбила монстра»
Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter