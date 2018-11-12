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"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе (видео)

16:14, 12 ноября 2018
Общество
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Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик / скриншот

Автором песни стал композитор и бессменный продюсер группы Константин Меладзе, а соавтором слов выступила новая солистка Ольга Меганская, которая заменила в группе ушедшую Мишу Романову.

Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик.

Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева полностью обнажилась на фото и "взорвала" Instagram.

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Теги: #ВИА Гра