"ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе (видео)

Автором песни стал композитор и бессменный продюсер группы Константин Меладзе.

Украинская группа "ВИА Гра" представила клип на песню "Я полюбила монстра" впервые после обновления состава.

Автором песни стал композитор и бессменный продюсер группы Константин Меладзе, а соавтором слов выступила новая солистка Ольга Меганская, которая заменила в группе ушедшую Мишу Романову.

Режиссером клипа выступил Хиндрек Маасик.

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