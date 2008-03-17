Винский переведет расчеты в портах на евро

Министерство транспорта и связи Украины предлагает перевести расчеты за услуги в морских портах, а именно: ставки за переработку грузов и за услуги по обслуживанию заграничных судов, с доллара на евро, без изменения их размеров.

Об этом говорится в двух проектах приказов министерства - о внесении изменений в Сборник тарифов на комплекс работ, связанных с обработкой грузов в портах Украины и о внесении изменений к сборам и платам за услуги, которые предоставляются судам заграничного плавания в морских портах. Тексты проектов приказов размещены на сайте Минтранссвязи.

Как отмечается в обоснованиях необходимости принятия данных актов, необходимо изменение в расчетах доллара США на более стабильную валюту - евро, поскольку «несколько лет подряд курс доллара США к гривне существенно колеблется в сторону снижения». Согласно документу, финансовыми аналитиками всего мира прогнозируется последующее падение курса доллара США по отношению к другим валютам, в частности к евро, с такой тенденцией соглашаются и украинские эксперты. В 2008 году ожидается ориентировочный курс не более 4,95 грн. за 1 долл. США.

Как считают в Минтранссвязи, при таких условиях доходы портов от переработки грузов в 2008 году снизятся более чем на 5%, или на 780,5 тыс. грн., по сравнению с 2007 годом. Соответствующее снижение претерпят и платежи в государственный бюджет Украины. Поэтому, с целью сохранения достигнутых объемов доходов от переработки грузов, предлагается перейти к определению аккордных ставок в евро, без изменения их размеров. В частности, определение аккордных ставок в евро позволит увеличить доходы предприятий от грузопереработки на 45% и компенсировать потери, связанные с инфляционными процессами, отмечают в министерстве.

Кроме того, доходы портов от сборов и плат за обслуживание судов загранплавания в 2008 году, при снижении валютного курса до 4,95 грн. за 1 доллар США, снизятся приблизительно на 5,7% по сравнению с 2007 годом, при том что эти доходы не обеспечивают в полном объеме возмещения возросших расходов отраслевых предприятий на предоставление таких услуг.

При этом в Минтранссвязи подчеркивают, что конкурентоспособность украинских портов сравнительно с другими конкурентными портами Черного моря в связи с переходом на расчеты в евро не изменится, поскольку в российских портах размер ставок значительно выше. При этом отмечается, что европейские порты уже перешли на евро. Как подчеркивают в министерства, эти меры не приведут к уменьшению грузопотоков. Также реализация данных инициатив не будет иметь заметного влияния на показатели инфляции потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, отмечают в министерстве.