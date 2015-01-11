Сегодня ночью из Донецкого аэропорта эвакуировали шестерых раненых - Порошенко
11:39, 11 января 2015Общество
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Сегодня ночью из Донецкого аэропорта эвакуировали 6 раненых украинских бойцов.
REUTERS
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.
«Сегодня ночью из Донецкого аэропорта было эвакуировано 6 наших раненых бойцов, а также доставлены боеприпасы и продовольствие», - написал глава государства.
Читайте такжеОБСЕ: 80% случаев нарушения прекращения огня зафиксировано в районе Донецкого аэропортаКак сообщал пресс-центр АТО, террористы за прошлую ночь 18 раз обстреляли украинских военных и мирные населенные пункты, в частности, дважды был обстрелян новый терминал донецкого аэропорта.
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