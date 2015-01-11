Боевики за ночь 18 раз обстреляли украинских военных и жилые кварталы нескольких населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр АТО по состоянию на 07:00 утра 11 января.

"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции осложняется. За ночь незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

В частности, бандформирования обстреливали из гранатометов окрестности населенных пунктов Новотошковское, Чернухино, Озиряновка, Никишино и дважды - новый терминал донецкого аэропорта. Из минометов дважды было обстреляно Счастье.

Читайте такжеОБСЕ: 80% случаев нарушений прекращения огня зафиксировано в районе Донецкого аэропортаПод артиллерийские обстрелы попали Трехизбенка, Новомихайловка, Пески и ТЭЦ в городе Счастье.

Под огонь реактивных систем залпового огня «Град» дважды попал поселок Крымское, Кряковка, где погибли две женщины и ребенок, Теплое и метеовышка донецкого аэропорта.

"Украинские военные придерживаются режима прекращения огня. Однако, в случаях угрозы их жизни, они каждый раз адекватно отвечают боевикам огневыми ударами, не причиняя вреда мирному населению", - сказано в сообщении.