В зоне проведения АТО произошло ДТП, есть погибшие - СМИ

В зоне проведения Антитеррористической операции произошла авария, сообщает Hromadske.TV.

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По информации издания, погибли несколько бойцов батальона Национальной гвардии имени Кульчицкого, которые ехали на ротацию. Также есть раненые. Точное количество станет известна позже.

По состоянию на 21.50 сообщается, что раненых повезли в больницу в Артемовске. Есть тяжелораненые, которые нуждаются в донорской крови.