В Николаеве пожилые супруги вынуждены жить на пепелище после пожара в доме (видео)

Соседи посчитали, что для восстановления крыши нужно 200 тыс. грн. Пенсионеры обратились к власти, там пообещали помочь материалами, но к зиме их вряд ли выделят.

Пожилые супруги из Николаева вынуждены жить на пепелище. В их доме произошел пожар. Спасателям удалось спасти стены, но вся кровля выгорела, и теперь дом заливают дожди.

Читайте такжеВ Одессе во время пожара на СТО на спасателей обрушилась крыша (видео)

Пенсионерам по 70 лет, у них совсем нет родни. Чем могут, помогают соседи, но этого недостаточно, чтобы восстановить крышу до зимы.

Лидия Гриневич говорит, что никому не пожелает такое пририжити на старость.

Как говорится в сюжете ТСН, семья была на огороде, когда увидела, что с крыши дома идет дым. Мужчина сразу бросился на чердак, а там полностью огонь. Он вызвал спасателей, они быстро потушили огонь, но крыша выгорела дотла. На следующий день пошел дождь и всю мебель залило водой. В доме сильный запах гари. Пенсионеры заходят в дом чтобы только переночевать.

Соседи посчитали, что для восстановления крыши нужно 200 тыс. грн. Пенсионеры обратились к власти, там пообещали помочь материалами, но до зимы их вряд ли выделят.