Харьковского журналиста освободили из плена боевиков

Из плена боевиков группировки «ЛНР» в субботу освобожден харьковский общественный деятель, основатель и журналист газеты «Український простір» Романа Черемского.

Об этом Радио Свобода сообщил вчера брат Романа Кость Черемский.

«Романа забрали в Старобельске. За час-другой уже будет в Харькове», - рассказал брат журналиста. Подробности и обстоятельства освобождения Кость Черемский обещает рассказать сегодня.

Фамилии Романа Черемского нет в обнародованном СБУ перечне лиц, освобожденных из плена в результате обмена с боевиками 26-27 декабря.

Роман Черемский находился в плену с 15 августа.

Читайте такжеБоевики удерживают в плену еще 490 украинских заложников - Центр освобождения пленныхРоман Черемский - один из лидеров Союза украинской молодежи, активный участник установления и восстановления мемориальных досок и исторических памятников известным харьковским общественно-политическим деятелям.