Из плена луганских боевиков освободили еще четверых украинцев, среди них - один военный

Из плена боевиков освобождены еще четыре украинца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Еще четырех украинцев удалось освободить сегодня. Об этом президенту доложил первый заместитель председателя СБУ Василий Грицак. Среди них один военный и трое гражданских. Их привезли из плена из Луганской области. В ближайшее время СБУ обнародует фамилии освобожденных", - написал Цеголко.

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В свою очередь пресс-центр СБУ обнародовал фамилии освобожденных из плена: Григоренко Андрей Борисович (34-й батальон территориальной обороны); Кодрев Алексей Александрович (гражданский); Сабуров Олег Юрьевич (гражданский); Щеголев (гражданский).

"Таким образом, в течение двух дней из плена были освобождены 154 человека. СБУ продолжает работу по освобождению пленных", - отметили в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225. По состоянию на 25 декабря, по данным СБУ, в плену боевиков на Донбассе оставались 684 человека.

Вчера в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев, еще 4-х должны были освободить сегодня.

Также сегодня из плена террористов без обмена освободили трех бойцов 80-й аэромобильной бригады и одного волонтера.