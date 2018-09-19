Зрада: выяснилось, что мурал на стене академии СБУ в Киеве изображает ФСБшника (фото)

На здании Национальной академии СБУ вместо украинского воина изобразили спецназовца ФСБ РФ.

В Киеве в конце августа открыли мурал на здании Национальной академии СБУ.

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Как сообщала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, мурал "На страже безопасности Украины" открыл председатель ведомства Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Но изображение спецназовца СБУ на здании академии спецслужбы повторяет фотографию, размещенную в страйкбольном журнале AirsoftMag. На ней изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России, передает Lenta.ru.

Ранее пользователи сети обратили внимание на то, что новые знаки различия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины напоминают символы боевиков "ДНР".