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Зрада: выяснилось, что мурал на стене академии СБУ в Киеве изображает ФСБшника (фото)

19:34, 19 сентября 2018
Общество
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Здание Национальной академии СБУ в Киеве украсили не совсем патриотическим граффити / фото facebook.com/SecurSerUkraine

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Как сообщала пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook, мурал "На страже безопасности Украины" открыл председатель ведомства Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Но изображение спецназовца СБУ на здании академии спецслужбы повторяет фотографию, размещенную в страйкбольном журнале AirsoftMag. На ней изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России, передает Lenta.ru.

Обложка журнала Airsoftmag

Ранее пользователи сети обратили внимание на то, что новые знаки различия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины напоминают символы боевиков "ДНР".

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Теги: #ФСБ#СБУ#мурал в Киеве