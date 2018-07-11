В сети заметили сходство между знаками отличия украинских пограничников и символами боевиков "ДНР" (фото)

13:49, 11 июля 2018
Война
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На знаках отличия ГПСУ и в символике боевиков "ДНР" использован символ святого Юрия / Виталий Гайдукевич / Facebook

Пользователи сети обратили внимание на то, что новые знаки различия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины напоминают символы боевиков "ДНР".

На это обратил внимание журналист Виталий Гайдукевич в своем Facebook.

Так, ранее МВД изменило знаки различия военных Государственной пограничной службы. В частности, на кокарде для берета появился святой Юрий в щите, который побеждает змея. Судя по опубликованным фото, это же стилизованное изображение христианского святого в его наиболее известном образе используется в некоторых знаках отличий у боевиков так называемых "ДНР-ЛНР".

Знаки отличия украинских пограничников / ukrmilitary.com
Символика боевиков "ДНР" / Виталий Гайдукевич / Facebook

"Токсической символике не место на униформе. Но подождите, может мы "адиннарот"? И это гражданская война, если даже символика одинаковая?", - пишет журналист. 

Пользователей сети данная ситуация возмутила. "Здесь или преступная халатность по всей вертикали принятия решения о такой кокарде, или сознательный вброс "тайных коллаборационистов", - пишут они в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в оккупированную Горловку зашли боевики с шевронами «Сомали».

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Теги: #ГПСУ#боевики днр