В сети заметили сходство между знаками отличия украинских пограничников и символами боевиков "ДНР" (фото)

На кокарде для берета пограничников появился святой Юрий в щите, который побеждает змея. Такая же символика используется в некоторых знаках отличий у боевиков так называемых "ДНР-ЛНР".

Пользователи сети обратили внимание на то, что новые знаки различия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины напоминают символы боевиков "ДНР".

На это обратил внимание журналист Виталий Гайдукевич в своем Facebook.

Так, ранее МВД изменило знаки различия военных Государственной пограничной службы. В частности, на кокарде для берета появился святой Юрий в щите, который побеждает змея. Судя по опубликованным фото, это же стилизованное изображение христианского святого в его наиболее известном образе используется в некоторых знаках отличий у боевиков так называемых "ДНР-ЛНР".

"Токсической символике не место на униформе. Но подождите, может мы "адиннарот"? И это гражданская война, если даже символика одинаковая?", - пишет журналист.

Пользователей сети данная ситуация возмутила. "Здесь или преступная халатность по всей вертикали принятия решения о такой кокарде, или сознательный вброс "тайных коллаборационистов", - пишут они в комментариях.

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