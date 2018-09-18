В Киеве в час пик на две недели закроют на вход станцию метро - людей просят ходить на другие

Станция «Политехнический институт» закрывается на вход с 24 сентября по 5 октября, с 7.45 до 10.25 часов.

В рабочие дни с 24 сентября по 5 октября, с 7.45 до 10.25, станция столичного метрополитена «Политехнический институт» не будет работать на вход в связи с ремонтом эскалатора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

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Отмечается, что во время ремонта рабочие эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе.

Коммунальное предприятие просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и призывает заранее планировать свои маршруты.

Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за пожара в подземном переходе закрыли станцию метро.