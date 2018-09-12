Фигурант "дела Веджие Кашка" в знак протеста намерен объявить голодовку

Адвокат обвиняемого Айдер Азаматов отметил, что не приветствует такой вид протеста, а также сообщил, что 12 сентября Чапуха планируют вывезти в одну из городских больниц на обследование.

Обвиняемый по "делу Веджие Кашка" крымскотатарский активист Асан Чапух сообщил, что с 15 сентября намерен объявить голодовку, если его не переведут под домашний арест или не окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Об этом Чапух объявил 11 сентября во время судебного заседания по продлению меры пресечения, сообщает Крым.Реалии.

"Я прошу суд изменить мне меру пресечения на домашний арест. За десять месяцев пребывания в СИЗО мое здоровье очень сильно ухудшилось. У меня постоянно высокое давление, я пережил в тюрьме микроинсульт. Мое здоровье здесь ухудшается ежедневно. У меня стала невнятная речь, постоянно кружится голова", – сказал Чапух в суде.

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Он добавил, что после объявления голодовки "все дальнейшие события, связанные с состоянием здоровья будут на вашей совести, ваша честь".

Адвокат обвиняемого Айдер Азаматов отметил, что не приветствует такой вид протеста, а также сообщил, что 12 сентября Чапуха планируют вывезти в одну из городских больниц на обследование.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны несколько крымских татар. Всех их обвиняют в якобы вымогательстве у гражданина Турции. Задержанные были арестованы на два месяца.

После задержаний крымских татар в центре Симферополя, произведенных российскими силовиками, на 83-м году жизни от пережитого стресса умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.