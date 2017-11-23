В Крыму из-за задержания татар умерла ветеран крымскотатарского национального движения

После задержаний крымских татар в оккупированном Россией Симферополе на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в больнице.

Читайте такжеРоссийские силовики после обыска в доме крымскотатарской учительницы забрали ее мужаЭту информацию подтверждает крымскотатарская активистка Мумина Салиева.

"Веджие к'артана покинула этот мир. Пишу и не верится. Не могу найти слова, джемаат...", - написала Салиева в Facebook. По ее информации, женщину также хотели задержать.

Как рассказала в Facebook главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, женщине стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у гражданина Турции.

"История неприятная: турок втерся в доверие к семье Веджие, одолжил деньги и отказывался возвращать. Активисты решили вмешаться в ситуацию из-за уважения к ветерану национального движения. В итоге это закончилось задержаниями и обысками у них", - пишет Мусаев.

По ее информации, Веджие сильно разволновалась, ей вызвали скорую, по дороге в больницу она умерла. "Удивительной силы был человек - в 83 года ездила на судебные заседания, в 2015 году принимала участие в блокаде", - рассказывает Мусаев.

Сегодня в аннексированном Крыму российские силовики провели серию обысков в домах крымскотатарских активистов. Как сообщает Крым.Реалии , силовики обыскали дом Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, в селе Грушевка под Симферополем. Позднее силовики задержали Бекира Дегерменджи в кафе на улице Воровского возле Киевского районного суда.

Еще один обыск прошел в Грушевке в доме активиста крымскотатарского национального движения Казима Аметова, к его дому подъехали четыре машины с силовиками.

Также обыски прошли в селе Южное под Феодосией у активистки крымскотатарского национального движения Эльмиры Газиева в ее отсутствие. К ее дому также приехали четыре машины силовиков.

Сообщение об обыске поступило также из Симферополя (улица Крымская), однако пока не известно, у кого именно там проводили обыск.

Согласно информации, после обысков задержали Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казима Аметова.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

ФСБ России в аннексированном Крыму подозревает активистов в «вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции».