В Крыму из-за задержания татар умерла ветеран крымскотатарского национального движения
Из-за действий российских силовиков во время обыска женщине стало плохо и по дороге в больницу она умерла.
После задержаний крымских татар в оккупированном Россией Симферополе на 83 году жизни скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на источники в больнице.
Читайте такжеРоссийские силовики после обыска в доме крымскотатарской учительницы забрали ее мужаЭту информацию подтверждает крымскотатарская активистка Мумина Салиева.
"Веджие к'артана покинула этот мир. Пишу и не верится. Не могу найти слова, джемаат...", - написала Салиева в Facebook. По ее информации, женщину также хотели задержать.
Как рассказала в Facebook главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, женщине стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у гражданина Турции.
"История неприятная: турок втерся в доверие к семье Веджие, одолжил деньги и отказывался возвращать. Активисты решили вмешаться в ситуацию из-за уважения к ветерану национального движения. В итоге это закончилось задержаниями и обысками у них", - пишет Мусаев.
По ее информации, Веджие сильно разволновалась, ей вызвали скорую, по дороге в больницу она умерла. "Удивительной силы был человек - в 83 года ездила на судебные заседания, в 2015 году принимала участие в блокаде", - рассказывает Мусаев.
Еще один обыск прошел в Грушевке в доме активиста крымскотатарского национального движения Казима Аметова, к его дому подъехали четыре машины с силовиками.
Также обыски прошли в селе Южное под Феодосией у активистки крымскотатарского национального движения Эльмиры Газиева в ее отсутствие. К ее дому также приехали четыре машины силовиков.
Сообщение об обыске поступило также из Симферополя (улица Крымская), однако пока не известно, у кого именно там проводили обыск.
Согласно информации, после обысков задержали Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казима Аметова.
Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.
ФСБ России в аннексированном Крыму подозревает активистов в «вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции».