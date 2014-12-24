Кабмин решил доставить гумпомощь на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

"Правительство приняло решение еще раз попытаться доставить гуманитарную помощь на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

По его словам, ответственный за доставку этой гумпомощи вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

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Зубко в свою очередь отметил, что гуманитарная ситуация на неконтролируемых властью территориях Донбасса остается сложной.

"Сегодня сформирован груз общим количеством 326 тонн. И завтра из Харькова в 9 утра будет отправлено три колонны... которые предварительно предназначенные для социальных учреждений, находящихся на оккупированных территориях... Мы считаем, что гуманитарный груз будет доставлен именно в социальные учреждения", - сказал Зубко.