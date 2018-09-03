В этом году в бесплатном муниципальном лагере "Дети Днепра" отдохнули 3,6 тысячи юных горожан

Условия пребывания в детском лагере с каждым годом улучшаются. Так, в этом сезоне реконструировали бассейн. Он имеет современную систему очистки воды, подогрев и освещение.

В муниципальном лагере «Дети Днепра» завершился четвертый ежегодный сезон. За 12 смен этим летом здесь отдохнули 3 тыс. 600 детей.

Условия пребывания в детском лагере с каждым годом улучшаются. Так, в этом сезоне реконструировали бассейн. Он имеет современную систему очистки воды, подогрев и освещение.

Также из года в год становится разнообразнее досуг юных отдыхающих. В лагере обустроили скаутский городок, где опытные инструкторы рассказывали детям об истории скаутского движения, учили устанавливать палатку, ориентироваться на местности, разжигать костер. Впервые в этом сезоне в лагере провели военно-патриотическую игру. В составе команд дети выполняли задания на различных локациях – перетягивали канат, преодолевали туристско-спортивные полосы препятствий, метали искусственные гранаты в цель, стреляли из лука. По словам городского головы Бориса Филатова, мэрия будет развивать программу детских муниципальных лагерей, в том числе военно-патриотическое направление.

«Все – в форме игры, как нравится детям. Мы должны передать им гордость за страну. Никакой военщины», – отметил глава Днепра.

Также среди нововведений этого сезона: встречи детей с представителями полиции, которые рассказывали о мерах безопасности, мастер-классы по робототехнике, самообороне, конкурсы по боди-арту, танцевальные батлы.

К следующему сезону планируют продолжить ремонтные работы на территории детской базы отдыха. В частности, в мэрии хотят обновить фасад зданий, заменить электричество и систему канализации.

Всего за четыре года существования проекта в муниципальном лагере «Дети Днепра» летние каникулы провели почти 15,5 тыс. детей.

Как известно, лагерь «Дети Днепра» – бесплатный социальный проект, рассчитанный на детей с 8 до 15 лет. Здесь юные днепряне могут раскрыть свои спортивные и творческие способности в полном объеме. «Дети Днепра» – это продолжение проекта «Укропчик», который Борис Филатов начал, баллотируясь на должность городского головы. В 2016-м лагерь вышел на общегородской уровень.