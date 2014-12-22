"Азов" отбил атаку диверсантов под Мариуполем - штаб обороны города
13:01, 22 декабря 2014Общество
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Вчера на северо-восток от Мариуполя добровольцы отбили атаку диверсионно-разведывательной группы террористов.
Бойцы "Азова" отбили атаку / facebook.com/azov.batalion
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.
«Ситуация в Мариуполе остается стабильно спокойной. Обстрелов и провокаций со стороны террористов за прошедшие сутки не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики 193 раза атаковали силы АТО после провозглашения режима «тишины»Также отмечается, что под утро в районе Мариуполя были зафиксированы полеты двух БПЛА.
«Вчера на северо-востоке от Мариуполя патруль добровольческого полка «Азов» обнаружил диверсионно-разведывательную группу террористов. Те открыли огонь, но, встретив достойный отпор со стороны бойцов «Азова», ретирувались. С украинской стороны потерь и раненых нет», - сообщает штаб обороны города.
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