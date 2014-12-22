Силы АТО зафиксировали два беспилотника над Мариуполем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге во время скайп-включения сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин.

«Дважды в небе над Мариуполем нашими военными были замечены беспилотные летательные аппараты», - сказал он.

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