Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Универсальный запрет в такие дни – нельзя ругаться, особенно с родственниками и близкими людьми.

Успение Пресвятой Богородицы, означающее окончание Успенского поста, отмечается ежегодно в один и тот же день – 28 августа. В этот день православные чтут Божью Матерь, вспоминая о ее смерти.

Верующие люди знают, что в великие церковные праздники нельзя совершать определённые действия, чтобы не накликать на себя Божий гнев. Универсальный запрет в такие дни – нельзя ругаться, особенно с родственниками и близкими людьми. Хозяйкам следует помнить, что на Успение Пресвятой Богородицы запрещено делать работу, связанную с нарезкой ­– категорически не разрешается пользоваться ножом и другими колющими и режущими предметами. Поэтому в этот день хлеб, к примеру, следует ломать и по возможности не брать в руки такие острые инструменты.

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Также на Успение Пресвятой Богородицы нельзя ходить босиком, так как роса символизирует слезы по смерти Богородицы. При этом обувь нужно подбирать максимально удобную, поскольку мозоли могут накликать неудачи на ваш жизненный путь.

Однако такие ограничения не означают запрета на любой труд. А даже наоборот – поощряется работа над ранее начатыми делами либо помощь нуждающимся. У наших предков Успение Пресвятой Богородицы ассоциировалось с активной подготовкой к смене сезонов, поэтому работа по дому разрешается.

Традиционно хозяйки этот день посвящают консервации овощей и фруктов – солят капусту, огурцы, помидоры и другие овощи, а также варят компоты и варенье. Кроме того, на Успение Пресвятой Богородицы собирают урожай.

Также этот праздник – хорошее время для сватовства.