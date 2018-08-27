Успение Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

В этот день православная церковь воспоминает кончину (Успение) Божьей Матери.

28 августа по новому стилю и 15 августа по старому стилю православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

История праздника

В этот день православная церковь воспоминает кончину (Успение) Божией Матери — событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью соединения ее со своим сыном Иисусом Христом.

За три дня до смерти Марии явился архангел Гавриил и известил о близком переходе ее к вечности. В этот день апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.

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Находясь вокруг ее ложа, они были ослеплены ярким светом, в котором явился сам Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страданий, будто во сне, отошла к Господу.

Кончину Богородицы православная церковь называет успением, а не смертью, потому что смерть как возвращение земле ее тела, а духа — Богу, ее не коснулась. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище.

Традиции праздника

Успение провожай, а осень встречай – именно после Успения начинается бабье лето, которое продлится еще весь первый месяц осени.

Ко дню Успения Богородицы на Руси приурочивался праздник собранного урожая. В этот день происходили проводы лета — встреча осени — первые осенины. Так как Успение считалось последним летним днем, то заканчивался праздник тем, что в этот вечер в избах впервые "вздували огонь" — зажигали лучину, лампу или свечу и садились ужинать при свете.

С Успения начиналась заготовка различных припасов на зиму. С этого дня в лесах начинали собирать грибы и орехи на зиму.

Также доброй традицией было на Успение заниматься засолением на зиму капусты, огурцов, помидоров и других овощей.

Как сообщал УНИАН, также 27 августа святая Православная Церковь молитвенно поминает память перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского.