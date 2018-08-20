В Одессу вернулись участники курсантского похода ВМС Украины, сделав заходы в иностранные порты

В ходе 17-дневного катерного похода пройдено более 3,3 тыс. морских миль.

В Одессу сегодня вернулись участники 17-дневного катерного курсантского похода Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), совершив заходы в несколько иностранных портов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ. В частности, 20 августа завершился поход катеров «Новая Каховка», «Смела» и «Чигирин» с привлечением курсантов 2-го и 5-го курсов Института ВМС, 2-го курса отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета «Одесская морская академия» и представителей инструкторско-преподавательского состава Учебного центра ВМС ВСУ.

Отмечается, что во время похода будущие флотоводцы суммарно прошли более 3,3 тыс. морских миль.

«Преодолев испытания штормовым морем, они несли вахтенную службу и проводили десятки тренировок, а главное – осознали важность знаний и практических навыков морской службы», - заявили в пресс-центре.

Тактическая группа учебных катеров с курсантами посетила иностранные порты – Гельджук (Турецкая Республика), Констанца (Румыния) и Варна (Болгария).

Как отметил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, также успешно проведено летное испытание украинской противокорабельной ракеты, которой будут вооружены ВС ВМС.

«Продолжается проектирование ракетного катера «Лань», строительство очередного артиллерийского и новых десантных катеров, восстанавливается строительство многоцелевого корвета. Эти события должны нацелить вас на качественное обучение, поскольку именно вам командовать новыми кораблями и катерами, что требует высокого профессионализма и является залогом нашей победы над российским агрессором», - обратился Воронченко к курсантам.

Он отметил важность участия курсантов в праздновании 100-летия МС Румынии, протокольных мероприятий, встреч и совместных занятий с моряками Болгарии, Румынии и Турции, что еще больше укрепило дружеские и партнерские отношения Украины с этими странами.

Воронченко поблагодарил всех за отличное выполнение задач похода, достойную и профессиональную демонстрацию Государственного Флага Украины и Военно-морского Флага ВС Украины в Черном и Средиземном морях.

Как сообщал УНИАН, в начале августа из Одессы в катерный поход за рубеж отправились, в том числе курсанты военно-морского института.