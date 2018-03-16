Порошенко подписал закон о компенсации за аренду жилья военным-контрактникам

Согласно предварительным расчетам, ориентировочная потребность в средствах, необходимых для реализации положений закона, составляет 786 млн 690 тыс. грн в год.

Президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает выплату компенсации за аренду жилья военнослужащим-контрактникам рядового, сержантского и старшинского состава.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, глава государства подписал соответствующий закон во время встречи с личным составом штаба антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает президентская пресс-служба.

«Его нормы предусматривают устранение социальной несправедливости, которая существует в части предоставления военнослужащим права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения. Ранее такая компенсация была предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов. Сегодня ее смогут получать и военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту, - в местах развертывания, где отсутствует жилой фонд», - отметил Порошенко.

Вместе с тем он напомнил, что в 2018 году по его инициативе будут построены около 200 современных общежитий для контрактников.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля, депутаты приняли закон «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (№5027), внесенный Кабинетом министров. Решение поддержали 230 депутатов.

Согласно закону, воинская часть, при отсутствии служебного жилья, обязана арендовать его для военнослужащих, а также членов их семей или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

Кроме того, в случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и не состоят в браке, могут размещаться бесплатно в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а семейные - в семейных общежитиях.

Жилищно-бытовые условия в таких казармах должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к общежитиям, предназначенным для проживания одиноких граждан.

В случае отсутствия возможности размещения указанных военнослужащих в специально приспособленных казармах в расположении воинской части и семейных общежитиях, воинская часть обязана арендовать для военнослужащих и членов их семей жилое помещение или по их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по предварительным расчетам, ориентировочная потребность в средствах, необходимых для реализации положений закона, составляет 786 млн 690 тыс. грн в год.