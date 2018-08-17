Киевлян предупредили об артиллерийских салютах в ближайшие дни
17:36, 17 августа 2018Общество
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Об этом предупреждает киевлян Министерство обороны.
В прошлый вечер в центре Киева проходила подготовка к параду / Скриншот
Вечером 18, 20 и 22 августа в Киеве во время репетиции парада войск в честь 27-й годовщины Независимости Украины прозвучат артиллерийские салюты 10 залпами орудий с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом предупреждает киевлян Министерство обороны Украины.
Ранее сообщалось, что по Крещатику на День Независимости пойдут 4,5 тысячи военнослужащих. Среди них впервые будут и женские подразделения. Кроме этого, проедется около 2,5 тысячи военной техники. А еще, как анонсировали в Министерстве обороны, в параде будет задействована авиация.
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