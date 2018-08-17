Ночью Крещатик наполнили военные: журналисты показали репетицию парада на День Независимости (видео)

По Крещатику будут шагать 4,5 тысячи военнослужащих. Среди них впервые будут и женские подразделения.

По столичному Крещатику ночью колоннами ходили и даже бегали военные - так они тренировались к параду на День Независимости.

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Как говорится в сюжете ТСН, военные отрабатывали свои маршруты по главной улице столицы, учились, с какой стороны идти и куда заворачивать. 24 августа, уверяют, будет грандиозное действо.

По Крещатику будут шагать 4,5 тысячи военнослужащих. Среди них впервые будут и женские подразделения. Кроме этого проедутся около 2,5 тысячи военной техники. А еще, как проанонсировали в Министерстве обороны, в параде будет задействована авиация.