Уже скоро: астролог рассказал, когда ждать мирового финансового кризиса

По словам астролога, Россия уже начала страдать от кризиса.

Осенью 2018 года есть опасность того, что после начала глобальных экономических войн разразится экономический кризис.

Об этом сообщил астролог Влад Росс в интервью УНИАН.

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"Даже США могут пострадать, потому что многие ценные бумаги у них будут обесцениваться. Но, в большей степени, это будет касаться ценных бумаг Дальнего Востока – Китая, Индонезии, Японии Филиппин. Россия, Ближний Восток, Турция уже начинают страдать от этого. Кстати, по Турции есть очень интересный момент – ровно девятнадцать лет назад, в августе, на ньютоновском цикле у них было страшное землетрясение, а сейчас – обвал турецкой лиры. То есть опять бедствие ровно через ньютоновский цикл", - говорит астролог.

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Как сообщал УНИАН, астролог рассказал о неизбежности импичмента Трампа.