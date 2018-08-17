Астролог Влад Росс: Украинские политики интересуются, когда лучше провозгласить день и час назначения во власть. Но некоторые проводят в очень неудачное время. Инаугурация Порошенко была в худшее время, которое можно придумать

Скоро начнется новый политический сезон. Какие украинские политики будут на подъеме, а для кого это будет тяжелый период?

С 24 августа этого года по 24 августа следующего года включается некий годовой гороскоп Украины, так называемый Соляр, и восходит Солнце. Это говорит о том, что к власти будут приходить яркие, харизматичные личности, которые умеют хорошо говорить и пиарить себя, такие как, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и, конечно, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Из-за восходящего Солнца президентом Украины, скорее всего, тоже будет яркая личность. Это точно не будет кто-то серый, как в свое время Ющенко или Янукович. И это точно не будет человек, продвигаемый олигархами. Это будет совершенно красноречивая личность. Тройку [кандидатов] я назвал. А вот Гриценко, несмотря на высокие рейтинги, к таким не относится, так что он опять пролетит.

Помимо Анатолия Гриценко, для кого еще из наших политиков новый политический сезон будет непростым периодом?

Самый сложный период – у нашего президента. Как бы он не старался нарастить рейтинг – не удастся. Даже если попадет во второй тур, скорее всего, все равно проиграет.

Можете ли назвать фамилии политиков, для которых политический сезон 2018-го года будет последним – вскоре их политическая карьера закончится. Есть ли такие?

Я давно говорил, что как только Арсению Яценюку стукнет сорок два года, как бы он не пытался вернуться в большую политику, ничего не получится (Яценюку сейчас сорок четыре года, – УНИАН).

Скорее всего, придется заканчивать с политическом карьерой и Гриценко. Юрий Бойко после того, как проиграет президентские выборы, хоть и будет оставаться в партии, но не будет ее главой. У главы МВД Украины Арсена Авакова карьера также будет идти по нисходящей. Тоже самое касается генпрокурора Юрия Луценко. Вот у этих политиков хорошего будущего я не вижу, в отличие от Гройсмана.

Возможно, на украинской политической арене появятся молодые политики?

Символ обновления ситуации – Уран – в мае этого года вошел в зодиакальный знак Тельца, и будет под этим знаком семь лет. А это значит, у Украины есть большие шансы на перемены в течение ближайших семи лет. Уран – это полное отторжение старых политиков и приход к власти молодых – тридцатилетних, сорокалетних политиков, максимум, пятидесятилетних. Конечно, это произойдет не сразу, а некими волнами. Однако, лет через пять-шесть мы с вами и забудем, что нами управляли бывшие коммунисты.

Кроме того, Уран разрушит всю монополию олигархов на украинскую власть – олигархи уйдут в небытие.

Отмечу, что, с точки зрения астрологии, ни в коем случае нельзя устранять «гетьманский пост», то есть президентский. В противном случае, олигархи могут опять сговориться, чтобы избрать своего премьера… Только народ Украины лично должен избирать президента – гетьмана всей Украины.

Обращаются ли политики к услугам астрологов в ходе подготовки к избирательным кампаниям?

Да, конечно. Интересуются, когда лучше провозгласить день и даже час назначения политика во власть. Но некоторые проводят в очень неудачное время. Например, инаугурация Порошенко была в самое плохое время, которое только можно придумать. Можно было лучше день подобрать, и, может быть, войны уже не было бы.

И кстати, помните, что на его инаугурации упал солдат? – Это был знак того, что война будет продолжаться весь его президентский срок.

Можете привести пример из своей практики, когда игнорирование вашего совета обернулось для политика чем-то плохим…

Я предупреждал сына Януковича, чтобы в даты вблизи затмения он себя особенно берег, говорил ему об опасности утопления. И как раз в затмение он утонул на Байкале. Также, хотя и предсказывал победу Януковича на выборах, конечно же, видел и крах его правления.

Продолжается суд над Януковичем. Закончится ли он до конца года? Каковы перспективы этого судебного процесса?

У нас ни один суд нормально не заканчивается. Думаю, что касательно его стопроцентной вины в расстрелах на Майдане, доказательств не найдут. А вот то, что он где-то деньги украл – докажут и раздеребанят его бабки.

Кто, по вашему мнению, больше нуждается в консультациях астрологов – народные депутаты, члены Кабмина, Администрации президента или, например, высокопоставленные лица из НБУ?

Было бы лучше всего, чтобы в Администрации президента был человек, который согласовывал [с астрологом] выход всякого рода проектов в правильное время, а не только по вторникам и четвергам. А то получается, что какой-то закон пусть даже проголосовали, а он потом все равно не удался…

Главный пример – подписание Минских договоренностей. Это произошло, когда Луна без курса (положение Луны на небе, когда просто нет возможности реализовывать проект). Так что, как только договоренности были подписаны, я сразу сказал, что реализованы они не будут. Соответственно, эти Минские переговоры были в холостую. Единственное, немного притормозили «горячую стадию» боевых действий.

Очень важно назначать правильное время инаугурации, начала предвыборной кампании, проекта. Самым успешным лидером Америки, уничтожившим Советский Союз, был Рональд Рейган. Так вот, у него был личный астролог Джоан Квигли, которая назначила инаугурацию Рейгана на пять утра 20 января. Еще ни один президент США не проводил инаугурацию так рано. Но на эту дату это было максимально точное время, чтобы без потерь сделать правление Рейгана успешным ближайшие восемь лет.

Стоит ли ждать, что осенью в Украине произойдут какие-то резонансные, судьбоносные процессы, которые могут повлияют и на политическую, и на экономическую ситуацию в стране?

Судьбоносные процессы будут происходить во второй половине 2019 и в начале 2020 года. А пока ожидается только подготовка ярких личностей. То есть, фактически, будет ситуация политического безумия, пиар-технологий.

В целом, особых продвижений по ситуации на Донбассе не ожидается. Также особо не видно сближения на поприще с НАТО и ЕС.

Что можно сказать о гривне?

Существует опасность небольшого дефолта. В годы, которые оканчиваются на восьмерку, гривна всегда обесценивалась. Вспомните 1998-год, когда она с двух упала до четырех (курс гривны к доллару на начало года составлял 1,89, а на конец года – 3,42, - УНИАН). 2008 год – с пяти гривен за доллар упала до восьми. В 2018 году высока вероятность того, что гривна не остановится на уровне тридцати, а может упасть до сорока.

Звезды четко не говорят, каким будет курс, но, вероятно, его будет очень сложно сдерживать.

А чего ожидать малому и среднему бизнесу?

Людям, которые хотят иметь сбережения, нужно деньги переводить в иностранную валюту. А вот очень хороший подъем экономики, в том числе, для малого и среднего бизнеса, будет с 2020 – 2021 года. В гороскопе Украины на целый год войдет Юпитер.

Экономические реформы, начатые в 2020 году, плюс, скорее всего, на Донбассе перестанут стрелять, и одновременно в Украину пойдут большие экономические инвестиции. По крайней мере, Юпитер в доме богатства и денег говорит о большом росте.

Назовите наиболее опасные периоды осени/начала зимы 2018 в контексте высокой вероятности кризисов, катастроф, аварий?

Самые опасные кризисы и катастрофы я предсказывал на июль и август этого года, в общем, они все и случились. Были ужасные ДТП, все время что-то взрывалось, горело. Слава Богу, все, что связано с лунными и солнечными затмениями, уже прошло рубикон. Война на море между Россией и Украиной не началась – я опасался этого. В сентябре и октябре все будет поспокойнее.

То есть, ждать обострения боевых действий на Донбассе осенью не стоит?

Да. Самый критический момент был вблизи огненного затмения Луны 27 июля. Взрывоопасная смесь Марса и Луны могла разгуляться в конце июля и целый август. Конечно, август еще продолжается, но я смотрю, что слишком плохо не стало, и уже быть не должно. Тем более, что последнее солнечное затмение тоже уже произошло 11 августа.

Вы неоднократно говорили, что с точки зрения звезд у президента России Владимира Путина 2018 год – это сложный период. Что звезды сулят России в новом политическом сезоне? Пиковые точки уже пройдены или только ожидаются?

У Путина особенно опасный август. Рейтинг его обваливается, рубль уже упал. Пиковый рубикон был 11 августа – в затмение. В этот день девятнадцать лет назад тоже было затмение, и Ельцин назначил его своим преемником в эти же дни.

Нострадамус в своей Центурии написал об этом времени так: «Царь ужаса спустится с небес, август 1999 года. До и после этого будет главенствовать война, Марс, воскреснет новый Чингисхан». А никто, кроме Путина, в это время не пришел к власти. Великий пророк мог видеть душегуба Чингисхана в лике кармического прихода Владимира Путина. Все политики, которые приходят к власти в затмение, кармически неотвратимы.

Однако, поскольку затмение проигрывается в течение полугода, то для Путина осень – это самое напряженное время. Скоро «холодильник начнет выигрывать у телевизора» – начнутся протесты и забастовки. Ситуация против него буде зашкаливать, и высока опасность дворцового переворота.

Будет ли Россия активно раскачивать обстановку в Украине?

Россия будет продвигать своих кандидатов, но, скорее всего, в этом плане им ничего не удастся. В любом случае, они будут заинтересованы, чтобы за власть зацепился даже если не полностью их кандидат, Юрий Бойко, то хотя бы свой полукандидат. В прошлый раз они хорошо договорились с Тимошенко по нефти и по газу – она для них уже проверенный человек. В общем, будем смотреть, кто и как будет действительно баллотироваться в президенты.

Как будут складываться отношения президентов США и России? Как это повлияет, в целом, на турбулентность в мире?

Как могут складываться отношения между начальником и подчиненным – Путиным и его «пуделем» Дональдом Трампом? Трамп через русские деньги был приведен к власти, на него имеется большой компромат, возможно, он был завербован КГБ еще в 1987 году.

Сейчас Трамп должен молиться, чтобы республиканцы в ноябре выиграли на выборах (выборы в Конгресс США, – УНИАН). Если не выиграют, вижу импичмент в начале следующего года. Хотя, в любом случае, вижу импичмент. Мне кажется, что Трамп никак срок не досидит.

Ко всему прочему, его встреча с Путиным в Хельсинки 16 июля была провальной. Встреча состоялась вблизи затмения 13 июля – это полностью уничтожило переговоры и его будущее президентское правление. Мне кажется, что Трампу недолго осталось. И вообще, когда я разбирал его гороскоп, то не увидел там политика или хотя бы бизнесмена – я увидел игрока-шулера, артиста и все.

В сентябре состоится очередная встреча лидеров Южной и Северной Кореи. Чего нам ждать от этой встречи? Как будут развиваться их отношения?

Было два варианта развития событий [согласно звездам]. Ким Чен Ын должен либо умереть (и была даже подготовлена спецоперация по его устранению), либо сдружиться с Южной Кореей и начать разоружение. Он выбрал жизнь – значит, будет стабилизация отношений Южной и Северной Кореи. Возможно, через некоторое время страны вообще объединятся.

Сейчас сложно об этом говорить, но бывают такие счастливые ситуации – никто не думал, что ФРГ и ГДР объединяться. То же может произойти с Кореями, причем, совершенно неожиданно и в ближайшие десятилетия.

Вы вот говорите, что нумерологические годы, которые заканчиваются на восьмерку, всегда связаны с какими-то потрясениями. Насколько высока вероятность новой волны глобального мирового кризиса?

Да, осенью 2018 года есть опасность того, что после начала глобальных экономических войн разразится экономический кризис. Даже США могут пострадать, потому что многие ценные бумаги у них будут обесцениваться. Но, в большей степени, это будет касаться ценных бумаг Дальнего Востока – Китая, Индонезии, Японии Филиппин.

Россия, Ближний Восток, Турция уже начинают страдать от этого. Кстати, по Турции есть очень интересный момент – ровно девятнадцать лет назад, в августе, на ньютоновском цикле у них было страшное землетрясение, а сейчас – обвал турецкой лиры. То есть опять бедствие ровно через ньютоновский цикл.

Ирина Шевченко