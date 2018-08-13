Аэропорт "Борисполь" показал, как его сотрудники копаются в вещах пассажиров (видео)

Аэропорт не может уволить нерадивых сотрудников, так как является государственным предприятием и может уволить их лишь по решению суда.

Видео обнародовал сам аэропорт. На нем несколько сотрудников комнаты хранения невостребованных вещей, передает ТСН.

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Так, на видео мужчины рыщут в багаже. Присматриваются к темным очкам. Освежают тело туалетной водой. Рассматривают предметы, которым они не могут найти применение.

При этом аэропорт не может уволить нерадивых сотрудников, так как является государственным предприятием и может уволить их лишь по решению суда. Полиция уже зарегистрировала уголовное производство.

В комментарии ТСН один из фигурантов скандала заявил, что инструкции не нарушал: "Утерянные вещи подлежат переписи. Кроме того, для идентефикации владельца последний предоставляет список утерянных вещей Скажите, как еще я должен был проверить достоверность информации?".