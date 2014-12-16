Страны «Вышеградской четверки» создали фонд помощи Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом они сказали во время встречи с заместителем председателя ВР Оксаной Сыроид.

Сыроид проинформировала о работе новоизбранного украинского парламента, который в сжатые сроки сформировал коалицию и рабочие органы Верховной Рады, предоставил согласие на назначение премьер-министра Украины.

«Создание проевропейской коалиции позволяет говорить о целенаправленности усилий украинского парламента в направлении европейской интеграции», - заявила она и выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества со странами «Вышеградской четверки».

Читайте также"Вышеградская четверка" и Германия обсудили помощь Украине в проведении реформ

Министры подчеркнули, что поддерживают целостность и независимость Украины, и заявили о готовности помогать нашей стране. В частности, как прозвучало на встрече, создан специальный фонд помощи «Вышеградской четверки» Украине, который готов, кроме других направлений, предоставить 410 стипендий украинским студентам для обучения в Чехии, Словакии, Польше и Венгрии.

Министры иностранных дел стран «Вышеградской четверки» подчеркнули необходимость серьезного реформирования Украины, в частности, создания независимых медиа, проведения конституционной реформы, реформирования судебной системы и принципов самоуправления местных общин. По их убеждению, все реформаторские шаги должны быть прозрачными и понятными обществу.

В этом контексте Сыроид проинформировала о шагах, которые осуществляет власть на пути проведения реформ, в частности по борьбе с коррупцией.