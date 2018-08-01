В Харькове к 12 годам тюрьмы приговорили пенсионера, который собирал для России сведения об оборонных заказах

СБУ прекратила деятельность на территории региона агентурной сети российской военной разведки в сентябре 2017 года.

В Харькове к 12 годам тюрьмы приговорили пенсионера, который собирал для России сведения о оборонные заказы.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По сведениям прокуратуры, в поле зрения Службы безопасности Украины злоумышленник попал в августе 2017 года. Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения о государственном оборонном заказе, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

По требованию прокуратуры Харьковской области Орджоникидзевский районный суд Харькова 30 июля признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Осужденный находится под стражей. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2017 года сотрудники контрразведки СБУ совместно с Управлением спецслужбы в Харьковской области приостановили на территории региона деятельность агентурной сети российской военной разведки, которую возглавлял 84-летний Мехти Логунов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из 18 человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы. Куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные визиты главаря группы на Россию для получения заданий.

Во время обысков у злоумышленника нашли компьютерную технику и мобильные телефоны, 14 носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ. У других участников агентурной сети обнаружили оружие и боеприпасы.

Правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных относительно военных разработок в рамках государственного оборонного заказа.

Как сообщал УНИАН, ранее майора ВСУ, который сотрудничал со спецслужбами РФ, посадили на 14 лет.