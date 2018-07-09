Майора ВСУ, который сотрудничал со спецслужбами РФ, посадили на 14 лет

Бывший заместитель военного комиссара с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ, где его завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки.

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего заместителя военного комиссара, майора запаса Вооруженных сил Украины, который работал на спецслужбы Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, сотрудники военной контрразведки СБУ установили, что майор запаса ВСУ с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ.

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"Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. От своего куратора из ГУ ГШ вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ. Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, данных, структуре и дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, о состоянии боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", представляющих государственную тайну. Предатель попытался завербовать одного из офицеров", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ривненской при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

Видео: Служба безпеки України

Суд признал предателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания "майор".

Приговор вступил в законную силу, отметили в СБУ.

Напомним, ранее к 13 годам лишения свободы был приговорен подполковник Национальной гвардии по обвинению в государственной измене.