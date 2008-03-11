Антиинфляционые меры правительства сработают только через полгода

Кабинет Министров Украины допускает возможность пересмотра инфляционного прогноза на текущий год. Об этом во время экономического саммита в Лондоне сообщил заместитель министра экономики Украины Анатолий МАКСЮТА, передает “5-й канал”.

Он заметил, что это может произойти лишь после определения мартовской инфляции. А сейчас, по словам А.МАКСЮТЫ, невзирая на высокие темпы роста потребительских цен: в январе инфляция – 2,9%, в феврале – 2,7%, правительство придерживается официально заложенного в бюджет-2008 прогноза инфляции - 9,6% процента по итогам года.

Вместо этого эксперты убеждены - даже если принять все антиинфляционные меры, озвученные правительственными чиновниками - а это и исключение из обращения избыточных средств, и отказ правительства от внешних заимствований, - реально они заработают только через полгода. Специалисты добавляют - стоит также обнулить дефицит бюджета, ограничить социальные обещания и увеличить предложение на рынке продовольствия.

"Говорить, реально 9,6, или нет мы можем во второй половине года, тогда, когда будет известно, что с урожаем, ратифицировала ли Украина соглашение с ВТО, то есть, начали ли мы либерализовать экономику, какие будут антиинфляционные мероприятия и как среагирует на них экономика. Но реалистичный прогноз - таки 11%", - считает эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Вероника МОВЧАН.