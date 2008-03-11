В Украину идут дожди и похолодание

Завтра на Запада Украины ожидаются дожди. На Юге, Востоке и в Центре переменная облачность, возможны небольшие осадки.13 марта дожди пройдут практически на всей территории Украины.

Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске, Луцке, Ровно 12 марта прогнозируется облачность, дождь. Температура воздуха днем 9-11° тепла, ночью – 5-7°. 13 марта похолодает до 5-7° днем и 0-4° ночью.

В Житомире, Виннице и Черновцах – облачно, возможен дождь. Дневная температура – 11-14°, ночная – 5-8°. 13 марта дневная температура снизится до 6-8°, ночная – до 1-4° тепла.

В Кировограде, Николаеве, Одессе, Херсоне и Бердянске – переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Температура днем будет колебаться между 8 и 12° тепла. Ночью – от 5 до 7°. 13 марта также ожидается некоторое понижение температуры: до 6 - 10° днем, и до 3-5° ночью

В Ялте и Симферополе будет облачно. В столице АРК днем возможен дождь. Температура днем 8-11°, ночью – 2-6°. 13 марта станет чуть теплее: до 10-13° днем и до 4-6° ночью.

В Запорожье, Днепропетровске, Донецке, Луганске и Харькове днем будет 10-15° тепла, ночью – 3-7°. 13 марта существенных изменений не ожидается, Температура днем – 10-15°, ночью – 3-5°.

В Полтаве, Сумах, Черкассах и Чернигове будет облачно с пояснениями. Днем – 8-13° тепла, ночью – 5-7°. 13 марта чуть похолодает: до 7-11° днем, 2-5° ночью.

12 марта в Киеве ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Ветер юго-восточный около 13 км/ч. Температура воздуха днем 10-12° тепла, ночью – 5-7°.

13 марта в столице облачно, небольшой дождь. Температура в течение суток будет колебаться от 3 до 10° тепла. Ветер усилится до 14-18 км/ч. 14 и 15 марта возможен дождь со снегом, температура будет колебаться от 1 до 9°.

По материалам сайтов uaportal.com и pogoda.ua