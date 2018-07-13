"Россия отменила этот звонок за 15 минут": Климкин рассказал, как ему отказали в общении с Сенцовым

Глава МИД отметил, что звонок был отменен за 15 минут до согласованного времени для разговора. Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как представители российской власти в прошлом году отказали ему в общении по телефону с незаконно заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом говорится в видеопоздравлении, размещенном на странице Климкина в социальной сети Facebook.

"Олег, с Днем рождения. В прошлом году очень хотел дозвониться до Вас в этот день. Россия отменила этот звонок за 15 минут. Хотел сказать очень много. Сегодня наоборот, просто хочу лично пожать вашу руку, очень, очень крепко. И желаю Вам и нам всем победы в том, что мы делаем вместе!" - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Читайте такжеСенцов в заточении: появились первые за два года кадры из колонии (видео)

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Также сегодня в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии УНИАН заявила, чтороссийская сторона опровергает эти сообщения.