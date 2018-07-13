Российская сторона опровергает сообщения в соцсетях о якобы смерти Сенцова - Денисова

Вместе с тем, никакого документального опровержения смерти Сенцова российские чиновники омбудсмену не предоставили, «сказали, что достаточно их телефонного звонка».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что российская сторона опровергает сообщения в социальных сетях о якобы смерти незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом Денисова сообщила корреспонденту УНИАН.

По ее словам, сообщение о якобы смерти Сенцова появились сегодня в 2 часа ночи.

«Я утром начала проверять эту информацию. Я позвонила Федотову. Это руководитель советников при президенте РФ. Он проверил эту информацию в колонии, где удерживают нашего Олега, и, по информации Федотова, Сенцов жив. Потом мы еще звонили в офис уполномоченного по правам человека РФ, чтобы они также проверили эту информацию. Они позвонили уполномоченному по правам человека по Ямало-Ненецкому округу, чтобы он выяснил эту ситуацию. Он не подтвердил эту информацию. Он сказал, что звонил в колонию, и там ему сказали, что Сенцов, по-прежнему голодает и находится в удовлетворительном состоянии», - сказала Денисова.

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Вместе с тем, она добавила, что никаких документальных подтверждений опровержения смерти Сенцова российские чиновники ей не предоставили.

«Сказали, что достаточно их телефонного звонка», - отметила она.

Как сказала Денисова, непосредственно у адвоката Сенцова проверить это сообщение пока невозможно, поскольку он находится в отпуске и связаться с ним нельзя.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.