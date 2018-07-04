На Закарпатье создали дополнительный пост пограничников для предотвращения контрабанды сигарет

Пост создан в Раховском районе согласно распоряжению председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

В Раховском районе Закарпатья создан дополнительный совместный пост пограничников и полиции для предотвращения движения контрабандных сигарет через украинско-румынскую границу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской ОГА.

Согласно сообщению, пост создан в соответствии с распоряжением председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля. Соответствующее распоряжение было подписано еще 22 июня.

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Согласно документу, Мукачевскому пограничному отряду и Главному управлению Национальной полиции поручено организовать совместное круглосуточное несение службы и создать стационарный или передвижной пост на автодороге между Белой Церковью и Великим Бычковым (Раховский район).

Также правоохранительным органам поручено обеспечить проведение мероприятий в приграничных населенных пунктах Раховского района по выявлению лиц, причастных к контрабандной деятельности и незаконному перемещению через украинско-румынскую границу табачных изделий.

О проделанной работе, согласно распоряжению, руководители полиции и отряда обязаны ежемесячно информировать областную государственную администрацию.