В США умер известный поэт, уроженец Киева Наум Коржавин

Коржавину было 92 года, в СССР он около семи лет провел в ссылках, а впоследствии был вынужден эмигрировать.

В Соединенных Штатах 22 июня скончался поэт, прозаик, драматург и мемуарист Наум Коржавин. Ему было 92 года, он вместе с дочерью жил в университетском городке Чапел-Хилл, в штате Северная Каролина.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Настоящее имя Коржавина - Наум Моисеевич Мандель. Он родился в Киеве в 1925 году. В 1945-м поступил в московский Литературный институт, в 1947-м был арестован в разгар кампании по борьбе с космополитизмом. Около семи лет провел в ссылках, однако смог закончить горный техникум. После реабилитации печатался в московских журналах, выпустил несколько поэтических сборников, выступал в защиту Андрея Синявского, Юлия Даниэля, ряда правозащитников, что привело его к вынужденной эмиграции в 1973 году.

Коржавин долгое время жил в Бостоне. С конца 80-х несколько раз приезжал в СССР и постсоветские страны. В 2006 году был издан его объемный двухтомник воспоминаний «В соблазнах кровавой эпохи». В книге Коржавин написал, в частности, об Украине и Киеве во время Голодомора в 1932-1933 годах.

Как сообщал УНИАН, ранее на 82 году жизни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.