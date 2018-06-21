В Киеве прощаются с выдающимся украинским поэтом Иваном Драчом (фото)

Проститься с поэтом пришло высшее руководство государства.

Во Владимирском соборе в Киеве проходит прощание с украинским поэтом, переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем Иваном Драчом.

Как передает корреспондент УНИАН, проститься с поэтом пришли президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, члены правительства вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Поминальную литургию проводит патриарх Киева и всея Руси-Украины, глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет.

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"Наша обязанность как раз помолиться. Не только проститься, а помолиться, чтобы Господь простил ему вольные и невольные грехи. Если мы любим его, помолимся, чтобы Господь простил ему и дал ему вечную блаженную жизнь. Вот тогда это и будет проявлением нашей любви, нашего уважения к Ивану Федоровичу Драчу, поэтому я призываю всех вас молиться, чтобы Господь простил ему грехи и даровал ему вечную блаженную жизнь", - сказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.

Герой Украины Иван Драч родился в 1936 году. Был первым председателем Народного Руха Украины, трижды избирался в Верховную Раду.