Труханов: никто не верил, что мы сдвинем с мертвой точки вопрос Дома Руссова

Последние 20 лет Дом Руссова де-факто находился в аварийном состоянии – не только из-за физического износа, но и из-за серии пожаров 2006-2009 года.

Уникальное событие в новейшей истории Одессы: после нескольких десятков лет разговоров и обещаний в городе приступили к реставрации знаменитого памятника архитектуры – Дом Руссова.

Как известно, здание было построено в конце 19 века и является одним из самых знаменитых городских зданий. Последние 20 лет Дом Руссова де-факто находился в аварийном состоянии – не только из-за физического износа, но и из-за серии пожаров 2006-2009 года. В то время дом фактически был отдан в частные руки фирме "Инкор-групп", которая принадлежит бизнесмену Руслану Тарпану, и, как в свое время писали СМИ, пожары вполне могли быть не случайными.

Несмотря на катастрофическое состояние здания и требования общественности, дальше декларативных заявлений о необходимости реставрации дело так и не пошло. Вопрос погряз в юридических проволочках, более того, само здание стало представлять собой опасность.

Сдвинуть с мертвой точки вопрос реставрации Дома Руссова удалось только команде Геннадия Труханова, который в 2014 году впервые стал мэром Одессы. Так, здание удалось не только признать аварийным официально, но и сделать практически невозможное - вернуть его громаде Одессы. Это дало возможность разработать проект реставрации Дома Руссова и выделить необходимые средства из городского бюджета.

Также одесская мэрия отклонила все проекты, предусматривающие отклонения от аутентичного вида здания. К реставрации приступила компания ООО «УКРСПЕЦПРОЕКТ», специализирующаяся на восстановлении памятников национального значения, которая выиграла тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ.

По словам директора Елены Сердюк, специалисты сделают все, чтобы знаменитое здание было воссоздано в первоначальном виде.

«Я поражаюсь настойчивости нынешней власти Одессы, которая, несмотря ни на что, добилась того, что одна из самых ярких жемчужин архитектурной Одессы будет восстановлена», - отметила Елена Сердюк.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сохранение архитектурного наследия Одессы – одна из приоритетных задач городской власти. По его словам, дом Руссова – визитная карточка нашего города и в то же время один из самых сложных объектов.

«Дорогу осилит идущий. Нам удалось решить ряд сложных юридических моментов и, наконец, сдвинуть с мертвой точки вопрос реставрации дома Руссова. Наша принципиальная позиция – воссоздать его в аутентичном виде. Мы поставили перед собой амбициозную цель – возродить исторический центр Одессы, сохранив ее уникальные архитектурные ансамбли», - подчеркнул Геннадий Труханов.