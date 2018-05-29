В Киеве частично возобновили горячее водоснабжение

Без горячего водоснабжения в столице остаются почти 3 тысячи зданий.

В Киеве возобновили поставки горячей воды 1366 потребителям, из которых 1253 - жилые дома, 21 - лечебное учреждение, 50 - детсады, 42 - школы и другие.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Пантелеев отметил, что поставки горячей воды удалось возобновить путем подключения домов к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения.

У этих потребителей, по словам Пантелеева, уже проведены гидравлические испытания сетей.

«Сейчас 1336 потребителей города Киева подключены к ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместо районных котельных и станций теплоснабжения, где сегодня отсутствует газоснабжение в связи с отказом НАК «Нафтогаз Украины» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа. Именно поэтому, где существует техническая возможность, мы подключили здания к другим источникам теплоснабжения - к ТЭЦ, на которых пока газоснабжение не прекращено», - пояснил Пантелеев.

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Вместе с тем он добавил, что в городе на сегодняшний день без горячего водоснабжения остаются почти 3 тысячи зданий.

Комментируя ситуацию с НАК «Нафтогаз», которая отказалась заключать соглашение с «Киевтеплоэнерго» на газоснабжение без урегулирования вопроса задолженности «Киевэнерго» за газ, Пантелеев отметил, что применение статьи 22 закона «О теплоснабжении», на которой настаивает НАК как основании для перевода газовых долгов «Киевэнерго» на городское предприятие, является спорным.

«Решение спора возможно либо в процессе переговоров либо в судебной плоскости, однако пока эти процессы будут продолжаться потребители не должны оставаться без услуги. Ведь в законе нет нормы, позволяющей НАК не заключать соглашение с КП и оставлять потребителя без услуги. Более того, действующее законодательство гарантирует непрерывность в предоставлении коммунальных услуг и предусматривает перерыв в поставках горячей воды лишь на время ремонтных работ», - отметил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2018 года власти столицы сообщили, что в восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня. Как пояснили в мэрии, прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от «Киевэнерго» котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года, срок которого истекает 30 апреля.

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С 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». После перехода права управления возник вопрос о заключении новых договоров на поставку газа с «Нафтогазом» и «Киевгазом».

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».