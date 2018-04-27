В Киеве объявили масштабное отключение горячей воды - до начала лета

Это связано с передачей «Киевэнерго» котельных городу и гидравлическими испытаниями.

В восьми районах Киева ряд домов останется без горячей воды до 1 июня.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Как объясняют в мэрии, прекращение горячего водоснабжения связано с передачей городу от ПАО «Киевэнерго» котельных, которые были в управлении компании в соответствии с соглашением от 2001 года, и срок которого истекает 30 апреля.

Речь идет о котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

По словам Пантелеева, в связи с процессом перезаключения договоров на газоснабжение котельных, город раньше начал гидравлические испытания теплосетей. Именно в связи с этим временно будет отсутствовать горячая вода в жилых домах, заверил чиновник.

«В Киеве - одна из крупнейших в Европе система тепловых сетей, протяженностью почти 3 тыс. км. Проведение гидравлических испытаний – это необходимый технологический процесс, поскольку позволяет устранить повреждения наиболее слабых участков тепловых сетей и снизить уровень аварийности на старте отопительного сезона. Однако испытания проводятся в условиях, когда в сетях отсутствует теплоноситель, поэтому отключения услуги горячего водоснабжения не избежать. В этом году мы начали испытания раньше, чем обычно», - отметил заместитель председателя КГГА.

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Он уточнил, что речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу «Энергия».

«Именно поэтому город объединил во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня», - сказал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Олег Гаряга в Facebook написал, что «Киевгаз» отключил ряд котельных «Киевэнерго» в Шевченковском районе столицы, из-за чего потребители остались без горячей воды.

«РТС «Центр» (районные тепловые сети) «Киевэнерго» дал отключение 78 потребителей, из них жилых домов 59; РТС «Нивки» подсчитывают - всего отключены 24 котельные (все по Нивкам) РТС «Печерск» - 2 котельные», - отметил Гаряга.

В «Киевгаз» заявили, что отключили от газоснабжения часть котельных столицы, которые в управлении ПАО «Киевэнерго», из-за истечения действия договоров с этой компанией в связи с решением Киевсовета о прекращении с 27 апреля 2018 года действия Соглашения о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27 сентября 2001 года, заключенного между КГГА и компанией «Киевэнерго», а также возвращением коммунального имущества собственнику.