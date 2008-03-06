В Вооруженных Силах Украины - 18 тысяч женщин-военнослужащих

Сегодня в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают свыше 50 тысяч женщин. Из них почти 18 тысяч – военнослужащие, из которых 6,4 % - офицеры, 12,6% - прапорщики, 80% - женщины, проходящие службу по контракту. Еще 119 девушек учатся в высших военных учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, ежедневно на боевое дежурство по противовоздушной обороны нашего государства заступает почти 300 женщин-военнослужащих.

Представительницы прекрасного пола проходят службу и работают во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Украины. Более всего они представлены в частях и соединениях Сухопутных войск и Воздушных Сил ВС Украины.

Так, в 25-й отдельной Днепропетровской воздушнодесантной бригаде 6-го армейского корпуса служит механик-радиотелеграфист взвода связи, старший солдат Елена ГРУБА. Она - единственная женщина-военнослужащий, совершившая 47 прыжков с парашютом с борта военно-транспортного самолета Ил-76.

Старший инженер центра АСУ управления 6-го армейского корпуса старший лейтенант Людмила ДЕНИСОВА - автор компьютерной программы, созданной для взаимодействия штабов звена “корпус-бригада (полк)”.

Постоянно к дежурству в системе поисково-спасательного обеспечения привлекается летчик-штурман смешанной эскадрильи авиационной учебной бригады Харьковского университета Воздушных Сил старший лейтенант Виктория ЗВЕРЕВА. На ее счету около 160 воздушных часов. На сугубо мужскую должность – старшего помощника оперативного дежурного Командного центра Военно-морских Сил ВС Украины – раз в три дня заступает капитан-лейтенант Наталия СТУПАКОВА.

На выпускном – 5-м – курсе Харьковского университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба учится курсант Виктория МЕКОТОВА – продолжатель семейной традиции военных летчиков. Будущая летчица-истребитель уже имеет 56 часов налета, из которых свыше 35 – на реактивных Л-39. В.МЕКОТОВА – единственная женщина-военнослужащий, летающая на истребителях.