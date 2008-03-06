Хозсуд Киева привлек Газпром к делу УкрГазЭнерго

Хозяйственный суд Киева привлек ОАО «Газпром» (Россия) в качестве третьей стороны по делу о ликвидации ЗАО «УкрГаз-Энерго» по иску НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое определение суд принял на сегодняшнем заседании.

В частности, «Газпром» привлечен в качестве третьей стороны на стороне ответчика - «УкрГаз-Энерго».

Как отметили адвокаты «УкрГаз-Энерго», «Газпром» необходимо привлечь в качестве третьей стороны по данному делу, так как создание «УкрГаз-Энерго» было обусловлено в соглашении от 4 января 2006 года между НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» и «РосУкрЭнерго АГ» об урегулировании отношений в газовой сфере.

Кроме того, суд привлек в качестве второго ответчика по данному делу компанию «РосУкрЭнерго АГ» (Швейцария).

Как сообщал УНИАН, 3 марта член Наблюдательного совета «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» обратился с иском в Хозяйственный суд Киева с требованием ликвидировать «УкрГаз-Энерго».

В этой связи А.ГАЛУЩАК отметил, что ликвидация совместного предприятия ставит под сомнение возможность уплаты компанией дивидендов по прибыли на госдолю. «Компания, которая ликвидирована, не может уплачивать дивиденды своим собственникам», - сказал он.

Кроме того, он добавил также, что в случае непогашения НАК «Нафтогаз Украины» в полном объеме задолженности перед компанией, "УкрГаз-Энерго" вынуждена будет учитывать взаимозачетом данный убыток в счет прибыли, которая начислена на госдолю. А.ГАЛУЩАК отметил, что данная ситуация должна стать предметом переговоров между «УкрГаз-Энерго», НАК «Нафтогаз Украины» и правительством.