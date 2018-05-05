Матиос рассказал о количестве самоубийств среди военных

Причины разные – от семейных неурядиц до психического неприятия усталости.

С начала 2018 года в Украине совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего самоубийств было зафиксировано в зоне боевых действий.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

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"С начала этого года, по данным Единого реестра досудебных расследований, наложили на себя руки 33 военнослужащих. Больше всего – в зоне АТО. Причины разные – от семейных неурядиц до психического неприятия усталости", – заявил Матиос.

При этом за время АТО, согласно данным Единого реестра досудебных расследований, по состоянию на 1 апреля 2018 года не менее 554 человек совершили самоубийство.