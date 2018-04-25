Матиос заявил о 554 фактах самоубийств среди участников АТО

Матиос привел данные официальной статистики: 8489 участников боевых действий на Донбассе получили увечия и ранения, 3784 военнослужащих погибли, по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство.

Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с начала боевых действий на Донбассе по меньшей мере 554 военных совершили самоубийство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Из-за критической ситуации с посттравматическим расстройством в среде военных и демобилизованных мы исследовали проблему обеспечения психологической реабилитации участников АТО за счет бюджетных средств. С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика ЕРДР по состоянию на 01.04.2018)", - написал Матиос.

Он добавил, что в текущем году Государственным бюджетом Украины на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО и их обеспечению санаторно-курортным лечением предусмотрено 109 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля председатель Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что более тысячи участников АТО совершили самоубийство. По его мнению, психологические травмы участников войны на Донбассе связаны с применением артиллерийского оружия.

По данным Третьякова, по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329 тыс. 500 человек, средний возраст ветеранов - 35 лет.