Сотрудников миграционной службы поймали на подделке паспортов для террористов - СБУ

Во время проведения обысков в здании миграционного подразделения изъято 151 бланк паспортов.

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников Государственной миграционной службы, которые изготавливали поддельные паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

По его словам, это произошло после того, как за рубежом задержали пять человек с поддельными загранпаспортами Украины.

"От иностранных партнеров нами была получена информация о задержании в странах Европы 5 человек, причастных к деятельности международных террористических группировок, у которых обнаружены паспорта граждан Украины для выезда за границу с элементами подделки", - сообщил он.

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При этом Кононенко отметил, что выявленные бланки паспортов считаются официально уничтоженными одним из региональных органов Государственной миграционной службы.

В дальнейшем во время обыска "в здании миграционного подразделения был изъят 151 бланк паспортов, которые, вопреки приказным требованиям, не были уничтожены, хотя должны были быть уничтожены".

Также заместитель председателя СБУ сообщил, что в так называемой «лаборатории» обнаружили оборудование для изготовления удостоверений на постоянное и временное проживание, 5 клише миграционной службы и 9 дата-штампов Государственной пограничной службы Украины.

"По месту расположения так называемой «лаборатории» изъято оборудование и орудия для подготовки видов на постоянное и временное проживание, дипломов о высшем образовании, справок, дата-штампов, также 5 клише миграционной службы Украины, 8 клише миграционных органов Российской Федерации, 13 бланков дипломов иностранных вузов, 88 печатей отечественных вузов, 9 дата-штампов Государственной пограничной службы Украины", - сообщил Кононенко.

По его словам, устанавливаются личности сотрудников миграционной службы, причастных к передаче официально уничтоженных паспортов посторонним лицам.

"Устанавливается круг и степень вины сотрудников Государственной миграционной службы, причастных к служебному подлогу и передаче официально якобы уничтоженных паспортов посторонним лицам", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм оформления поддельных документов для выезда в страны Европейского Союза лицам, причастным к участию в незаконных вооруженных формированиях так называемых «Л/ДНР».