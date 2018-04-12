Выключите вражескую музыку: на Тернопольщине девушка устроила скандал из-за "российской попсы" в маршрутке (видео)

После этого пассажиры напомнили Инне, что скоро праздник и нельзя ссориться, а также предложили надеть наушники.

В Тернопольской области девушка Инна в маршрутке попросила водителя выключить "низкосортную российскую попсу", а после отказа устроила скандал.

Инцидент произошел накануне Воскресения Христова (Пасха) - 7 апреля, свидетельствует видео, опубликованное на ее странице в Facebook.

На ролике запечатлено, что после просьбы маршрутчик спросил пассажиров, не мешает ли еще кому-либо музыка, на нее больше никто не пожаловался.

Потом девушка начала говорить, что людям не только музыка не мешает, но и война, они просто сидят и молчат. "Никому не мешает значит, всем нравится. Так может, эта маршрутка в Рашку поедет?", - спросила она.

После этого пассажиры напомнили Инне, что скоро праздник и нельзя ссориться, а также предложили надеть наушники. Видео в соцсети собрало более тысячи разных отметок, его распространили свыше 3,8 тысяч раз.